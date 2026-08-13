Análise técnica de S (S) hoje A página de Análise de S fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de S, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de S abaixo. Cadastrar

Variação de preço de S (S) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02241 -- +1.86% -11.39% -54.59%

Indicadores técnicos de S

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do S em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 4 Neutro 12 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 2 Neutro 6 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02236 0.02236 R2 0.02236 0.02235 R1 0.02235 0.02235 PP 0.02235 0.02235 S1 0.02234 0.02234 S2 0.02234 0.02234 S3 0.02233 0.02234

Sinais de mercado S Volume líquido atual de ordens em aberto -0.36M $1.27 M $1.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.29 M Vendas ativas de 3 dias $0.26 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.76 M Vendas ativas de 7 dias $0.74 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de S Entrada líquida Preço de SUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.07 M 0.02 2026-08-11 $0.03 M 0.02 2026-08-10 $0.13 M 0.02 2026-08-09 $0.09 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie S (S) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o S. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h S / USDT $0.02241 $0.02241 $0.02241 -0.84% 4.14M (USDT) Negociar S / USDC $0.02238 $0.02238 $0.02238 -0.91% 2.58M (USDT) Negociar