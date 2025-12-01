Preço de Lendr.fi hoje

O preço ao vivo de Lendr.fi (RWAL) hoje é $ 0.002665, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RWAL para USD é de $ 0.002665 por RWAL.

Lendr.fi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RWAL. Nas últimas 24 horas, RWAL foi negociado entre $ 0.002544 (mínimo) e $ 0.002681 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RWAL movimentou-se 0.00% na última hora e -18.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.30.

Informações de mercado de Lendr.fi (RWAL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 3.30$ 3.30 $ 3.30 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Lendr.fi é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.30. A oferta em circulação de RWAL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.67M.