Tokenomics de Runwago (RUNWAGO)

Descubra informações essenciais sobre Runwago (RUNWAGO), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 17:07:08 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Runwago (RUNWAGO)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Runwago (RUNWAGO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 0.00
$ 0.00
Fornecimento total:
$ 100.00M
$ 100.00M
Fornecimento circulante:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 1.78M
$ 1.78M
Máximo histórico:
$ 0.988
$ 0.988
Mínimo histórico:
$ 0.011756243274151316
$ 0.011756243274151316
Preço atual:
$ 0.01784
$ 0.01784

Informação sobre Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Site oficial:
https://www.runwago.com
Whitepaper:
https://whitepaper.runwago.com
Explorador de blocos:
https://basescan.org/token/0x5d3772CE50dedca695197373f858bFB324E32e5a

Tokenomics de Runwago (RUNWAGO): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Runwago (RUNWAGO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens RUNWAGO que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RUNWAGO podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do RUNWAGO, explore o preço em tempo real do token RUNWAGO!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"