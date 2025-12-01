Preço de Runwago hoje

O preço ao vivo de Runwago (RUNWAGO) hoje é $ 0.01684, com uma variação de 5.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUNWAGO para USD é de $ 0.01684 por RUNWAGO.

Runwago ocupa atualmente a posição #3869 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 RUNWAGO. Nas últimas 24 horas, RUNWAGO foi negociado entre $ 0.01646 (mínimo) e $ 0.02764 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0835555409997446, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.011756243274151316.

No desempenho de curto prazo, RUNWAGO movimentou-se -3.28% na última hora e +39.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.44K.

Informações de mercado de Runwago (RUNWAGO)

Classificação No.3869 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BASE

