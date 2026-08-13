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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Fabric, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Fabric, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Fabric (ROBO) hoje

Análise técnica de Fabric (ROBO) hoje

A página de Análise de Fabric fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ROBO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Fabric abaixo.

Variação de preço de Fabric (ROBO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01343--+7.78%+3.14%-35.03%
Saiba mais sobre o preço de Fabric

Indicadores técnicos de Fabric

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Fabric em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 4
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0135
0.01346
R2
0.01346
0.01343
R1
0.01344
0.01342
PP
0.0134
0.0134
S1
0.01338
0.01337
S2
0.01334
0.01336
S3
0.01332
0.01334

Sinais de mercado Fabric

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.42 M
$1.62 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.40 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.42 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$3.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.18 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Fabric

Entrada líquidaPreço de ROBOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.01
2026-08-12-$0.25 M0.01
2026-08-11-$0.26 M0.01
2026-08-10$0.75 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Fabric (ROBO) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ROBO/USDT
$0.01343
$0.01343$0.01343
+11.54%
17.83M (USDT)
ROBO/USDC
$0.01342
$0.01342$0.01342
+11.64%
4.54M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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