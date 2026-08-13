Análise técnica de Fabric (ROBO) hoje A página de Análise de Fabric fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ROBO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Fabric abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Fabric (ROBO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01343 -- +7.78% +3.14% -35.03%

Indicadores técnicos de Fabric

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Fabric em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 4 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0135 0.01346 R2 0.01346 0.01343 R1 0.01344 0.01342 PP 0.0134 0.0134 S1 0.01338 0.01337 S2 0.01334 0.01336 S3 0.01332 0.01334

Sinais de mercado Fabric Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.42 M $1.62 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.40 M Vendas ativas de 3 dias $0.42 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $3.16 M Vendas ativas de 7 dias $3.18 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Fabric Entrada líquida Preço de ROBOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.01 2026-08-12 -$0.25 M 0.01 2026-08-11 -$0.26 M 0.01 2026-08-10 $0.75 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Fabric (ROBO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fabric. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ROBO / USDT $0.01343 $0.01343 $0.01343 +11.54% 17.83M (USDT) Negociar ROBO / USDC $0.01342 $0.01342 $0.01342 +11.64% 4.54M (USDT) Negociar