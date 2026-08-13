Análise técnica de Rainbow (RNBW) hoje A página de Análise de Rainbow fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RNBW, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rainbow abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Rainbow (RNBW) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01428 -- -2.80% +1.42% -19.33%

Fluxo de capital de Rainbow Entrada líquida Preço de RNBWUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Rainbow (RNBW) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Rainbow. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RNBW / USDT $0.01428 $0.01428 $0.01428 -0.54% 3.66M (USDT) Negociar RNBW / USDC $0.01426 $0.01426 $0.01426 -0.54% 3.83M (USDT) Negociar