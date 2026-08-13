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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Rayls, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Rayls, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Rayls (RLS) hoje

Análise técnica de Rayls (RLS) hoje

A página de Análise de Rayls fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RLS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rayls abaixo.

Variação de preço de Rayls (RLS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001711--+0.64%-21.30%-61.25%
Saiba mais sobre o preço de Rayls

Indicadores técnicos de Rayls

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Rayls em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001716
0.001714
R2
0.001714
0.001712
R1
0.001713
0.001712
PP
0.001711
0.001711
S1
0.00171
0.001709
S2
0.001708
0.001709
S3
0.001707
0.001708

Sinais de mercado Rayls

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.13M
$1.17 M
$1.30 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Rayls

Entrada líquidaPreço de RLSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.02 M0.00
2026-08-09-$0.04 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RLS/USDT
$0.001711
$0.001711$0.001711
-0.69%
36.99M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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RLS
RLS
USD
USD

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