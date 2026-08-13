Análise técnica de Rayls (RLS) hoje A página de Análise de Rayls fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RLS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rayls abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Rayls (RLS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001711 -- +0.64% -21.30% -61.25%

Indicadores técnicos de Rayls

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Rayls em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001716 0.001714 R2 0.001714 0.001712 R1 0.001713 0.001712 PP 0.001711 0.001711 S1 0.00171 0.001709 S2 0.001708 0.001709 S3 0.001707 0.001708

Sinais de mercado Rayls Volume líquido atual de ordens em aberto -0.13M $1.17 M $1.30 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Rayls Entrada líquida Preço de RLSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.02 M 0.00 2026-08-09 -$0.04 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Rayls (RLS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Rayls. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RLS / USDT $0.001711 $0.001711 $0.001711 -0.69% 36.99M (USDT) Negociar