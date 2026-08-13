Análise técnica de Rizenet Token (RIZE) hoje A página de Análise de Rizenet Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RIZE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Rizenet Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Rizenet Token (RIZE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006505 -- +4.91% -33.91% +111.40%

Fluxo de capital de Rizenet Token Entrada líquida Preço de RIZEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Rizenet Token (RIZE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Rizenet Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RIZE / USDT $0.006505 $0.006505 $0.006505 +9.49% 8.90M (USDT) Negociar