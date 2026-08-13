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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre River, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre River, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de River (RIVER) hoje

Análise técnica de River (RIVER) hoje

A página de Análise de River fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RIVER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de River abaixo.

Variação de preço de River (RIVER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.5561--+2.31%-21.77%-65.19%
Saiba mais sobre o preço de River

Indicadores técnicos de River

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do River em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.5646
2.5633
R2
2.5633
2.5625
R1
2.5626
2.562
PP
2.5613
2.5613
S1
2.5606
2.5605
S2
2.5593
2.56
S3
2.5586
2.5593

Sinais de mercado River

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.75M
$7.01 M
$7.76 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$2.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$11.59 M
Vendas ativas de 7 dias
$11.52 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de River

Entrada líquidaPreço de RIVERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M2.56
2026-08-12$0.00 M2.59
2026-08-11-$0.02 M2.66
2026-08-10$0.01 M2.84
2026-08-09$0.00 M2.70

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RIVER/USDT
$2.5561
$2.5561$2.5561
-1.11%
39.91K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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RIVER
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USD

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