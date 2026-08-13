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Análise técnica de Resolv (RESOLV) hoje

Análise técnica de Resolv (RESOLV) hoje

A página de Análise de Resolv fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RESOLV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Resolv abaixo.

Variação de preço de Resolv (RESOLV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01674---1.88%-13.22%-53.25%
Saiba mais sobre o preço de Resolv

Indicadores técnicos de Resolv

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Resolv em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 4
Neutro 11
Compra 11
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 3Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 8Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01672
0.01672
R2
0.01672
0.01671
R1
0.01671
0.01671
PP
0.01671
0.01671
S1
0.0167
0.0167
S2
0.0167
0.0167
S3
0.01669
0.0167

Sinais de mercado Resolv

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.36M
$3.02 M
$3.38 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.20 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.09M
Compras ativas de 7 dias
$0.93 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Resolv

Entrada líquidaPreço de RESOLVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11-$0.08 M0.02
2026-08-10-$0.13 M0.02
2026-08-09-$0.32 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RESOLV/USDT
$0.01674
$0.01674$0.01674
-0.35%
3.88M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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RESOLV
RESOLV
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