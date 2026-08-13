Análise técnica de Resolv (RESOLV) hoje A página de Análise de Resolv fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RESOLV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Resolv abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Resolv (RESOLV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01674 -- -1.88% -13.22% -53.25%

Indicadores técnicos de Resolv

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Resolv em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 4 Neutro 11 Compra 11 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 3 Compra 9 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 8 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01672 0.01672 R2 0.01672 0.01671 R1 0.01671 0.01671 PP 0.01671 0.01671 S1 0.0167 0.0167 S2 0.0167 0.0167 S3 0.01669 0.0167

Sinais de mercado Resolv Volume líquido atual de ordens em aberto -0.36M $3.02 M $3.38 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.20 M Vendas ativas de 3 dias $0.20 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.09M Compras ativas de 7 dias $0.93 M Vendas ativas de 7 dias $1.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Resolv Entrada líquida Preço de RESOLVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.08 M 0.02 2026-08-10 -$0.13 M 0.02 2026-08-09 -$0.32 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Resolv (RESOLV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Resolv. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RESOLV / USDT $0.01674 $0.01674 $0.01674 -0.35% 3.88M (USDT) Negociar