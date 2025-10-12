O preço ao vivo de PROJECT RESCUE hoje é 0.1517 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RESCUE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RESCUE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de PROJECT RESCUE hoje é 0.1517 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RESCUE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RESCUE facilmente na MEXC agora.

Cotação PROJECT RESCUE (RESCUE)

Preço em tempo real de 1 RESCUE para USD

$0.1517
+2.56%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PROJECT RESCUE (RESCUE)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:56:27 (UTC+8)

Informações de preço de PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.1479
Mínimo 24h
$ 0.1522
Máximo 24h

$ 0.1479
$ 0.1522
$ 0.8680709587324534
$ 0.009358123976666423
+0.19%

+2.56%

+0.79%

+0.79%

O preço em tempo real de PROJECT RESCUE (RESCUE) é $ 0.1517. Nas últimas 24 horas, RESCUE foi negociado entre a mínima de $ 0.1479 e a máxima de $ 0.1522, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RESCUE é $ 0.8680709587324534, enquanto o mais baixo é $ 0.009358123976666423.

Em termos de desempenho de curto prazo, RESCUE variou +0.19% na última hora, +2.56% nas últimas 24 horas e +0.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.4880

$ 0.00
$ 103.11K
$ 15.17M
0.00
100,000,000
35,458,333
0.00%

SOL

A capitalização de mercado atual de PROJECT RESCUE é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 103.11K. A oferta em circulação de RESCUE é 0.00, com um fornecimento total de 35458333. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.17M.

Histórico de preços de PROJECT RESCUE (RESCUE) em USD

Acompanhe as variações de preço de PROJECT RESCUE para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.003787+2.56%
30 dias$ -0.2017-57.08%
60 dias$ -0.0914-37.60%
90 dias$ -0.0496-24.64%
Variação de preço de PROJECT RESCUE hoje

Hoje, RESCUE registrou uma variação de $ +0.003787 (+2.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PROJECT RESCUE

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.2017 (-57.08%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PROJECT RESCUE

Expandindo a visualização para 60 dias, RESCUE teve uma variação de $ -0.0914 (-37.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PROJECT RESCUE

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0496 (-24.64%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PROJECT RESCUE (RESCUE)!

Confira agora a página de histórico de preço do PROJECT RESCUE.

O que é PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em PROJECT RESCUE de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RESCUE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre PROJECT RESCUE em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de PROJECT RESCUE tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do PROJECT RESCUE (em USD)

Quanto valerá PROJECT RESCUE (RESCUE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PROJECT RESCUE (RESCUE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PROJECT RESCUE.

Confira a previsão de preço de PROJECT RESCUE agora!

Tokenomics de PROJECT RESCUE (RESCUE)

Compreender a tokenomics de PROJECT RESCUE (RESCUE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RESCUE agora!

Como comprar PROJECT RESCUE (RESCUE)

Quer saber como comprar PROJECT RESCUE? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar PROJECT RESCUE facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RESCUE para moedas locais

Para uma compreensão mais aprofundada de PROJECT RESCUE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do PROJECT RESCUE
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PROJECT RESCUE

Quanto vale hoje o PROJECT RESCUE (RESCUE)?
O preço ao vivo de RESCUE em USD é 0.1517 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RESCUE para USD?
O preço atual de RESCUE para USD é $ 0.1517. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PROJECT RESCUE?
A capitalização de mercado de RESCUE é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RESCUE?
O fornecimento circulante de RESCUE é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RESCUE?
RESCUE atingiu um preço máximo histórico de 0.8680709587324534 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RESCUE?
RESCUE atingiu um preço minímo histórico de 0.009358123976666423 USD.
Qual é o volume de negociação de RESCUE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RESCUE é $ 103.11K USD.
RESCUE vai subir ainda este ano?
RESCUE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RESCUE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:56:27 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

