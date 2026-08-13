Análise técnica de Request (REQ) hoje A página de Análise de Request fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de REQ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Request abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Request (REQ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05107 -- -0.36% -3.95% +155.35%

Fluxo de capital de Request Entrada líquida Preço de REQUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.05 2026-08-12 $0.00 M 0.05 2026-08-11 $0.00 M 0.05 2026-08-10 $0.00 M 0.05 2026-08-09 -$0.01 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Request (REQ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Request. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h REQ / USDT $0.05107 $0.05107 $0.05107 -2.65% 1.05M (USDT) Negociar