Cotação Request (REQ)
O preço ao vivo de Request (REQ) hoje é R$ 0.05107, com uma variação de 2.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REQ para BRL é de R$ 0.05107 por REQ.
Request ocupa atualmente a posição #442 em capitalização de mercado, totalizando R$ 40.69M, com um fornecimento em circulação de 796.69M REQ. Nas últimas 24 horas, REQ foi negociado entre R$ 0.05095 (mínimo) e R$ 0.05278 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 6.145115990638733121, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0241390424158953.
No desempenho de curto prazo, REQ movimentou-se -0.02% na última hora e -0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.55K.
No.442
ETH
A capitalização de mercado atual de Request é R$ 40.69M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.55K. A oferta em circulação de REQ é 796.69M, com um fornecimento total de 999416740.93470852. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.04M.
-0.02%
-2.57%
-0.36%
-0.36%
Acompanhe as variações de preço de Request para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0069916
|-2.57%
|30 dias
|R$ -0.0021
|-3.95%
|60 dias
|R$ -0.00725
|-12.44%
|90 dias
|R$ +0.03107
|+155.35%
Hoje, REQ registrou uma variação de R$ -0.0069916 (-2.57%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0021 (-3.95%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, REQ teve uma variação de R$ -0.00725 (-12.44%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.03107 (+155.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Request. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de REQ é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
**Estrutura de Mercado** O preço atual do REQ_USDT no período de 4 horas é de 0,06379, posicionando-se 2,78% abaixo do centro do canal em 0,06557, o que indica que está na parte inferior da zona central. As médias móveis MA e EMA apresentam uma configuração de compra em todos os períodos, com o preço operando acima do sistema de médias. O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, evidenciando a predominância dos compradores no nível estrutural. **Estado da Momentum** Os indicadores de momentum de curto prazo mostram uma distribuição concentrada de posições compradoras, com as médias móveis rápidas e lentas apontando na mesma direção. O RSI encontra-se na faixa neutra, sem ainda entrar na região de sobrecompra. Já o indicador de volatilidade BOLL revela que o preço permanece dentro do canal, sendo necessário aguardar para avaliar a continuidade do atual impulso. **Níveis-Chave** No lado superior, a resistência R1 está localizada em 0,0667, a 4,56% acima do preço atual; já a resistência R2 encontra-se em 0,06761, a 5,99% acima do valor atual. No lado inferior, o suporte S1 está em 0,06466, a -1,36% abaixo do preço atual, enquanto o suporte S2 se situa em 0,06353, a 0,41% abaixo do valor atual. Os níveis mais próximos concentram-se na faixa entre 0,0635 e 0,0667.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Request pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Request? Comprar REQ é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Request. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Request (REQ).
Possuir Request permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.
Para uma compreensão mais aprofundada de Request, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Request.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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