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O preço ao vivo de Request hoje é 0.05107 BRL. A capitalização de mercado de REQ é de 40,687,205.0007379810668 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de REQ para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Request hoje é 0.05107 BRL. A capitalização de mercado de REQ é de 40,687,205.0007379810668 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de REQ para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Request (REQ)

Preço em tempo real de 1 REQ para BRL

R$0.2650533
R$0.2650533R$0.2650533
-2.57%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Request (REQ)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:48:34 (UTC+8)

Preço de Request hoje

O preço ao vivo de Request (REQ) hoje é R$ 0.05107, com uma variação de 2.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REQ para BRL é de R$ 0.05107 por REQ.

Request ocupa atualmente a posição #442 em capitalização de mercado, totalizando R$ 40.69M, com um fornecimento em circulação de 796.69M REQ. Nas últimas 24 horas, REQ foi negociado entre R$ 0.05095 (mínimo) e R$ 0.05278 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 6.145115990638733121, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0241390424158953.

No desempenho de curto prazo, REQ movimentou-se -0.02% na última hora e -0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.55K.

Informações de mercado de Request (REQ)

No.442

R$ 40.69M
R$ 40.69MR$ 40.69M

R$ 54.55K
R$ 54.55KR$ 54.55K

R$ 51.04M
R$ 51.04MR$ 51.04M

796.69M
796.69M 796.69M

999,416,740.93470852
999,416,740.93470852 999,416,740.93470852

ETH

A capitalização de mercado atual de Request é R$ 40.69M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.55K. A oferta em circulação de REQ é 796.69M, com um fornecimento total de 999416740.93470852. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.04M.

Histórico de preço de Request BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.05095
R$ 0.05095R$ 0.05095
Mínimo 24h
R$ 0.05278
R$ 0.05278R$ 0.05278
Máximo 24h

R$ 0.05095
R$ 0.05095R$ 0.05095

R$ 0.05278
R$ 0.05278R$ 0.05278

R$ 6.145115990638733121
R$ 6.145115990638733121R$ 6.145115990638733121

R$ 0.0241390424158953
R$ 0.0241390424158953R$ 0.0241390424158953

-0.02%

-2.57%

-0.36%

-0.36%

Histórico de preços de Request (REQ) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Request para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0069916-2.57%
30 diasR$ -0.0021-3.95%
60 diasR$ -0.00725-12.44%
90 diasR$ +0.03107+155.35%
Variação de preço de Request hoje

Hoje, REQ registrou uma variação de R$ -0.0069916 (-2.57%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Request

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0021 (-3.95%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Request

Expandindo a visualização para 60 dias, REQ teve uma variação de R$ -0.00725 (-12.44%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Request

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.03107 (+155.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Request (REQ)!

Confira agora a página de histórico de preço do Request.

Análise para Request

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Request. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Request hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de REQ é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** O preço atual do REQ_USDT no período de 4 horas é de 0,06379, posicionando-se 2,78% abaixo do centro do canal em 0,06557, o que indica que está na parte inferior da zona central. As médias móveis MA e EMA apresentam uma configuração de compra em todos os períodos, com o preço operando acima do sistema de médias. O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, evidenciando a predominância dos compradores no nível estrutural. **Estado da Momentum** Os indicadores de momentum de curto prazo mostram uma distribuição concentrada de posições compradoras, com as médias móveis rápidas e lentas apontando na mesma direção. O RSI encontra-se na faixa neutra, sem ainda entrar na região de sobrecompra. Já o indicador de volatilidade BOLL revela que o preço permanece dentro do canal, sendo necessário aguardar para avaliar a continuidade do atual impulso. **Níveis-Chave** No lado superior, a resistência R1 está localizada em 0,0667, a 4,56% acima do preço atual; já a resistência R2 encontra-se em 0,06761, a 5,99% acima do valor atual. No lado inferior, o suporte S1 está em 0,06466, a -1,36% abaixo do preço atual, enquanto o suporte S2 se situa em 0,06353, a 0,41% abaixo do valor atual. Os níveis mais próximos concentram-se na faixa entre 0,0635 e 0,0667.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Request

Previsão de preço de Request (REQ) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de REQ em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Request (REQ) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Request pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Request pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de REQ para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Request.

Como comprar e investir em Request em Brasil

Pronto para começar com Request? Comprar REQ é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Request. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Request (REQ).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Request será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Request(REQ)

O que você pode fazer com Request

Possuir Request permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Request (REQ) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Request (REQ)

Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.

Recurso Request

Para uma compreensão mais aprofundada de Request, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Request
Explorador de blocos

Categoria :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Request

Última atualização da página: 2026-08-13 07:48:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Request (REQ)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Request

REQUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em REQ com alavancagem. Explore a negociação de futuros de REQUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Request (REQ) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Request.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
REQ/USDT
R$0.2651052
R$0.2651052R$0.2651052
-2.64%
1.06M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Bitcoin

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ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.116256
R$0.116256R$0.116256

+12.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.113661
R$0.113661R$0.113661

+447.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.356147
R$1.356147R$1.356147

+7.53%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.709586
R$1.709586R$1.709586

+0.86%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0512253
R$0.0512253R$0.0512253

+1.96%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001778094
R$0.001778094R$0.001778094

+37.04%

aPriori

aPriori

APR

R$3.0541074
R$3.0541074R$3.0541074

+36.40%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0236145
R$0.0236145R$0.0236145

+26.38%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35893922
R$1.35893922R$1.35893922

+19.50%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00601521
R$0.00601521R$0.00601521

+15.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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