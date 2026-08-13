Preço de Request hoje

O preço ao vivo de Request (REQ) hoje é R$ 0.05107, com uma variação de 2.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REQ para BRL é de R$ 0.05107 por REQ.

Request ocupa atualmente a posição #442 em capitalização de mercado, totalizando R$ 40.69M, com um fornecimento em circulação de 796.69M REQ. Nas últimas 24 horas, REQ foi negociado entre R$ 0.05095 (mínimo) e R$ 0.05278 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 6.145115990638733121, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0241390424158953.

No desempenho de curto prazo, REQ movimentou-se -0.02% na última hora e -0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.55K.

Informações de mercado de Request (REQ)

Classificação No.442 Capitalização de mercado R$ 40.69MR$ 40.69M R$ 40.69M Volume (24h) R$ 54.55KR$ 54.55K R$ 54.55K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 51.04MR$ 51.04M R$ 51.04M Fornecimento Circulante 796.69M 796.69M 796.69M Fornecimento total 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Request é R$ 40.69M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.55K. A oferta em circulação de REQ é 796.69M, com um fornecimento total de 999416740.93470852. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.04M.