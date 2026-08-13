Análise técnica de Render (RENDER) hoje A página de Análise de Render fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RENDER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Render abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Render (RENDER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.253 -- -5.51% -15.97% -34.06%

Indicadores técnicos de Render

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Render em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.2536 1.2533 R2 1.2533 1.2529 R1 1.2526 1.2527 PP 1.2523 1.2523 S1 1.2516 1.2519 S2 1.2513 1.2517 S3 1.2506 1.2513

Sinais de mercado Render Volume líquido atual de ordens em aberto 0.14M $9.83 M $9.69 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.14M Compras ativas de 3 dias $2.00 M Vendas ativas de 3 dias $1.86 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.09M Compras ativas de 7 dias $8.16 M Vendas ativas de 7 dias $8.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Render Entrada líquida Preço de RENDERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.04 M 1.25 2026-08-12 -$0.10 M 1.25 2026-08-11 -$2.04 M 1.24 2026-08-10 -$0.11 M 1.29 2026-08-09 $0.09 M 1.33 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Render (RENDER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Render. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RENDER / USDT $1.253 $1.253 $1.253 +0.07% 98.17K (USDT) Negociar RENDER / USDC $1.252 $1.252 $1.252 0.00% 46.97K (USDT) Negociar