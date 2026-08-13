Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Render, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Render, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre RENDER

Informações sobre preços de RENDER

O que é RENDER

Whitepaper de RENDER

Site oficial do RENDER

Tokenomics de RENDER

Previsão de preço de RENDER

Histórico de preço de RENDER

Guia de compra de RENDER

Conversor de RENDER para moeda Fiat

Spot RENDER

Futuros USDT-M de RENDER

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Render (RENDER) hoje

Análise técnica de Render (RENDER) hoje

A página de Análise de Render fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RENDER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Render abaixo.

Variação de preço de Render (RENDER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.253---5.51%-15.97%-34.06%
Saiba mais sobre o preço de Render

Indicadores técnicos de Render

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Render em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.2536
1.2533
R2
1.2533
1.2529
R1
1.2526
1.2527
PP
1.2523
1.2523
S1
1.2516
1.2519
S2
1.2513
1.2517
S3
1.2506
1.2513

Sinais de mercado Render

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.14M
$9.83 M
$9.69 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.14M
Compras ativas de 3 dias
$2.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.86 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.09M
Compras ativas de 7 dias
$8.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$8.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Render

Entrada líquidaPreço de RENDERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.04 M1.25
2026-08-12-$0.10 M1.25
2026-08-11-$2.04 M1.24
2026-08-10-$0.11 M1.29
2026-08-09$0.09 M1.33

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Render

Negocie Render (RENDER) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Render.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RENDER/USDT
$1.253
$1.253$1.253
+0.07%
98.17K (USDT)
RENDER/USDC
$1.252
$1.252$1.252
0.00%
46.97K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de RENDER para USD

Montante

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 1.253 USD