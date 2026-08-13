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Análise técnica de RedStone (RED) hoje

Análise técnica de RedStone (RED) hoje

A página de Análise de RedStone fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RED, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RedStone abaixo.

Variação de preço de RedStone (RED)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.08436---1.96%-24.19%-40.47%
Saiba mais sobre o preço de RedStone

Indicadores técnicos de RedStone

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RedStone em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 12
Neutro 11
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 4Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 7Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0842
0.0842
R2
0.0842
0.0841
R1
0.0841
0.0841
PP
0.0841
0.0841
S1
0.084
0.084
S2
0.084
0.084
S3
0.0839
0.084

Sinais de mercado RedStone

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.42M
$7.80 M
$8.23 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de RedStone

Entrada líquidaPreço de REDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.08
2026-08-12$0.04 M0.09
2026-08-11$0.02 M0.09
2026-08-10$0.00 M0.09
2026-08-09$0.00 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RED/USDT
$0.08436
$0.08436$0.08436
-1.73%
703.73K (USDT)
RED/USDC
$0.08441
$0.08441$0.08441
-1.63%
662.68K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de RED para USD

Montante

RED
RED
USD
USD

1 RED = 0.08436 USD