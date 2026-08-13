Análise técnica de RedStone (RED) hoje A página de Análise de RedStone fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RED, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RedStone abaixo. Cadastrar

Variação de preço de RedStone (RED) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08436 -- -1.96% -24.19% -40.47%

Indicadores técnicos de RedStone

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RedStone em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 12 Neutro 11 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 4 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 7 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0842 0.0842 R2 0.0842 0.0841 R1 0.0841 0.0841 PP 0.0841 0.0841 S1 0.084 0.084 S2 0.084 0.084 S3 0.0839 0.084

Sinais de mercado RedStone Volume líquido atual de ordens em aberto -0.42M $7.80 M $8.23 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.07 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de RedStone Entrada líquida Preço de REDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.08 2026-08-12 $0.04 M 0.09 2026-08-11 $0.02 M 0.09 2026-08-10 $0.00 M 0.09 2026-08-09 $0.00 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie RedStone (RED) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RedStone. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RED / USDT $0.08436 $0.08436 $0.08436 -1.73% 703.73K (USDT) Negociar RED / USDC $0.08441 $0.08441 $0.08441 -1.63% 662.68K (USDT) Negociar