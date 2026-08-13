Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Recall, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Recall, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre RECALL

Informações sobre preços de RECALL

O que é RECALL

Whitepaper de RECALL

Site oficial do RECALL

Tokenomics de RECALL

Previsão de preço de RECALL

Histórico de preço de RECALL

Guia de compra de RECALL

Conversor de RECALL para moeda Fiat

Spot RECALL

Futuros USDT-M de RECALL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Recall (RECALL) hoje

Análise técnica de Recall (RECALL) hoje

A página de Análise de Recall fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RECALL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Recall abaixo.

Variação de preço de Recall (RECALL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04716--+20.58%+45.69%-20.37%
Saiba mais sobre o preço de Recall

Indicadores técnicos de Recall

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Recall em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 2
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04724
0.04723
R2
0.04723
0.04722
R1
0.04722
0.04722
PP
0.04721
0.04721
S1
0.0472
0.0472
S2
0.04719
0.0472
S3
0.04718
0.04719

Sinais de mercado Recall

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.21M
$1.57 M
$1.78 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.52 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.52 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Recall

Entrada líquidaPreço de RECALLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12$0.03 M0.05
2026-08-11$0.01 M0.05
2026-08-10-$0.07 M0.05
2026-08-09-$0.11 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Recall

Negocie Recall (RECALL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Recall.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RECALL/USDT
$0.04716
$0.04716$0.04716
-1.50%
1.69M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de RECALL para USD

Montante

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.04716 USD