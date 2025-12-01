Preço de Reaxa hoje

O preço ao vivo de Reaxa (REAXA) hoje é $ 0.000002914, com uma variação de 3.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REAXA para USD é de $ 0.000002914 por REAXA.

Reaxa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- REAXA. Nas últimas 24 horas, REAXA foi negociado entre $ 0.000002752 (mínimo) e $ 0.0000031 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, REAXA movimentou-se -1.96% na última hora e -25.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 99.92K.

Informações de mercado de Reaxa (REAXA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 99.92K$ 99.92K $ 99.92K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.42K$ 87.42K $ 87.42K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de Reaxa é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 99.92K. A oferta em circulação de REAXA é --, com um fornecimento total de 30000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.42K.