Análise técnica de RE (RE) hoje A página de Análise de RE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de RE (RE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.43284 -- +12.27% -17.83% +332.84%

Indicadores técnicos de RE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 5 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4317 0.4317 R2 0.4317 0.4316 R1 0.4316 0.4316 PP 0.4316 0.4316 S1 0.4315 0.4315 S2 0.4315 0.4315 S3 0.4314 0.4315

Sinais de mercado RE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.17M $1.61 M $1.78 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $1.99 M Vendas ativas de 3 dias $2.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.11M Compras ativas de 7 dias $7.80 M Vendas ativas de 7 dias $7.91 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de RE Entrada líquida Preço de REUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.06 M 0.43 2026-08-12 -$0.14 M 0.42 2026-08-11 $0.25 M 0.42 2026-08-10 -$0.31 M 0.45 2026-08-09 $0.46 M 0.40 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie RE (RE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h RE / USDT $0.43284 $0.43284 $0.43284 +2.59% 514.00K (USDT) Negociar