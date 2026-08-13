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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre RE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de RE (RE) hoje

Análise técnica de RE (RE) hoje

A página de Análise de RE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de RE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RE abaixo.

Variação de preço de RE (RE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.43284--+12.27%-17.83%+332.84%
Saiba mais sobre o preço de RE

Indicadores técnicos de RE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do RE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 5
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4317
0.4317
R2
0.4317
0.4316
R1
0.4316
0.4316
PP
0.4316
0.4316
S1
0.4315
0.4315
S2
0.4315
0.4315
S3
0.4314
0.4315

Sinais de mercado RE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.17M
$1.61 M
$1.78 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$1.99 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.11M
Compras ativas de 7 dias
$7.80 M
Vendas ativas de 7 dias
$7.91 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de RE

Entrada líquidaPreço de REUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.06 M0.43
2026-08-12-$0.14 M0.42
2026-08-11$0.25 M0.42
2026-08-10-$0.31 M0.45
2026-08-09$0.46 M0.40

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RE/USDT
$0.43284
$0.43284$0.43284
+2.59%
514.00K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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RE
USD
USD

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