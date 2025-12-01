Preço de Reddit hoje

O preço ao vivo de Reddit (RDDTON) hoje é $ 210.78, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RDDTON para USD é de $ 210.78 por RDDTON.

Reddit ocupa atualmente a posição #2377 em capitalização de mercado, totalizando $ 548.59K, com um fornecimento em circulação de 2.60K RDDTON. Nas últimas 24 horas, RDDTON foi negociado entre $ 210.62 (mínimo) e $ 212.27 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 282.4541904298624, enquanto a mínima histórica foi de $ 174.7619080052242.

No desempenho de curto prazo, RDDTON movimentou-se -0.05% na última hora e +13.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.22K.

Informações de mercado de Reddit (RDDTON)

Classificação No.2377 Capitalização de mercado $ 548.59K$ 548.59K $ 548.59K Volume (24h) $ 55.22K$ 55.22K $ 55.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 548.59K$ 548.59K $ 548.59K Fornecimento Circulante 2.60K 2.60K 2.60K Fornecimento total 2,602.65258409 2,602.65258409 2,602.65258409 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Reddit é $ 548.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.22K. A oferta em circulação de RDDTON é 2.60K, com um fornecimento total de 2602.65258409. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 548.59K.