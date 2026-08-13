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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Squid, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Squid, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Squid (QUID) hoje

Análise técnica de Squid (QUID) hoje

A página de Análise de Squid fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de QUID, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Squid abaixo.

Variação de preço de Squid (QUID)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.08067---24.94%+168.90%+168.90%
Saiba mais sobre o preço de Squid

Indicadores técnicos de Squid

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Squid em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 6
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0827
0.0825
R2
0.0825
0.0823
R1
0.0821
0.0821
PP
0.0819
0.0819
S1
0.0815
0.0817
S2
0.0813
0.0815
S3
0.0809
0.0813

Sinais de mercado Squid

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Squid

Entrada líquidaPreço de QUIDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.08
2026-08-12-$0.01 M0.08
2026-08-11$0.00 M0.09
2026-08-10$0.01 M0.09
2026-08-09$0.10 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
QUID/USDC
$0.08031
$0.08031$0.08031
-2.19%
635.45K (USDT)
QUID/USDT
$0.08067
$0.08067$0.08067
-1.93%
1.42M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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QUID
QUID
USD
USD

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