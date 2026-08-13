Análise técnica de Squid (QUID) hoje A página de Análise de Squid fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de QUID, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Squid abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Squid (QUID) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08067 -- -24.94% +168.90% +168.90%

Indicadores técnicos de Squid

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Squid em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 6 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0827 0.0825 R2 0.0825 0.0823 R1 0.0821 0.0821 PP 0.0819 0.0819 S1 0.0815 0.0817 S2 0.0813 0.0815 S3 0.0809 0.0813

Sinais de mercado Squid Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.03 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Squid Entrada líquida Preço de QUIDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.08 2026-08-12 -$0.01 M 0.08 2026-08-11 $0.00 M 0.09 2026-08-10 $0.01 M 0.09 2026-08-09 $0.10 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Squid (QUID) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Squid. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h QUID / USDC $0.08031 $0.08031 $0.08031 -2.19% 635.45K (USDT) Negociar QUID / USDT $0.08067 $0.08067 $0.08067 -1.93% 1.42M (USDT) Negociar