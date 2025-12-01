Preço de QUANTUM hoje

O preço ao vivo de QUANTUM (QUANTUM) hoje é $ 0.002981, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QUANTUM para USD é de $ 0.002981 por QUANTUM.

QUANTUM ocupa atualmente a posição #4125 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 QUANTUM. Nas últimas 24 horas, QUANTUM foi negociado entre $ 0.002954 (mínimo) e $ 0.00302 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.7303169003467307, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00048219051846745.

No desempenho de curto prazo, QUANTUM movimentou-se +0.03% na última hora e +8.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 115.79K.

Informações de mercado de QUANTUM (QUANTUM)

Classificação No.4125 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 115.79K$ 115.79K $ 115.79K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.98B$ 2.98B $ 2.98B Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública QUANTUM

A capitalização de mercado atual de QUANTUM é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 115.79K. A oferta em circulação de QUANTUM é 0.00, com um fornecimento total de 1000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.98B.