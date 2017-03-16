Análise técnica de Qtum (QTUM) hoje A página de Análise de Qtum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de QTUM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Qtum abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Qtum (QTUM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.6513 -- +1.19% -3.17% -33.76%

Indicadores técnicos de Qtum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Qtum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 7 Neutro 10 Compra 9 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 6 Compra 5 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.65 0.6499 R2 0.6499 0.6499 R1 0.6499 0.6499 PP 0.6498 0.6498 S1 0.6498 0.6498 S2 0.6497 0.6498 S3 0.6497 0.6497

Sinais de mercado Qtum Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $1.30 M $1.32 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.16 M Vendas ativas de 3 dias $0.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.29 M Vendas ativas de 7 dias $0.29 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Qtum Entrada líquida Preço de QTUMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.65 2026-08-12 -$0.17 M 0.65 2026-08-11 -$0.08 M 0.64 2026-08-10 -$0.04 M 0.66 2026-08-09 -$0.02 M 0.67 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Qtum (QTUM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Qtum. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h QTUM / USDT $0.652 $0.652 $0.652 -0.29% 94.62K (USDT) Negociar QTUM / USDC $0.651 $0.651 $0.651 -0.29% 85.24K (USDT) Negociar