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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Qtum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Qtum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Qtum (QTUM) hoje

Análise técnica de Qtum (QTUM) hoje

A página de Análise de Qtum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de QTUM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Qtum abaixo.

Variação de preço de Qtum (QTUM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.6513--+1.19%-3.17%-33.76%
Saiba mais sobre o preço de Qtum

Indicadores técnicos de Qtum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Qtum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 7
Neutro 10
Compra 9
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 6Compra 5
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.65
0.6499
R2
0.6499
0.6499
R1
0.6499
0.6499
PP
0.6498
0.6498
S1
0.6498
0.6498
S2
0.6497
0.6498
S3
0.6497
0.6497

Sinais de mercado Qtum

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$1.30 M
$1.32 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.29 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.29 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Qtum

Entrada líquidaPreço de QTUMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.65
2026-08-12-$0.17 M0.65
2026-08-11-$0.08 M0.64
2026-08-10-$0.04 M0.66
2026-08-09-$0.02 M0.67

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
QTUM/USDT
$0.652
$0.652$0.652
-0.29%
94.62K (USDT)
QTUM/USDC
$0.651
$0.651$0.651
-0.29%
85.24K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

QTUM
QTUM
USD
USD

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