Preço de Quanto hoje

O preço ao vivo de Quanto (QTO) hoje é $ 0.0003706, com uma variação de 2.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QTO para USD é de $ 0.0003706 por QTO.

Quanto ocupa atualmente a posição #3954 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 QTO. Nas últimas 24 horas, QTO foi negociado entre $ 0.0003607 (mínimo) e $ 0.0003766 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.07476906273079051, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000304586214728223.

No desempenho de curto prazo, QTO movimentou-se +2.29% na última hora e +14.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.98K.

Informações de mercado de Quanto (QTO)

Classificação No.3954 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 52.98K$ 52.98K $ 52.98K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 363.55K$ 363.55K $ 363.55K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Fornecimento total 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Quanto é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.98K. A oferta em circulação de QTO é 0.00, com um fornecimento total de 980977386.37. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 363.55K.