Preço de Invesco QQQ hoje

O preço ao vivo de Invesco QQQ (QQQON) hoje é $ 612.78, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QQQON para USD é de $ 612.78 por QQQON.

Invesco QQQ ocupa atualmente a posição #749 em capitalização de mercado, totalizando $ 20.15M, com um fornecimento em circulação de 32.89K QQQON. Nas últimas 24 horas, QQQON foi negociado entre $ 611.92 (mínimo) e $ 622.03 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 639.163267863106, enquanto a mínima histórica foi de $ 566.7159774974706.

No desempenho de curto prazo, QQQON movimentou-se -1.31% na última hora e +2.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.94K.

Informações de mercado de Invesco QQQ (QQQON)

Classificação No.749 Capitalização de mercado $ 20.15M$ 20.15M $ 20.15M Volume (24h) $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.15M$ 20.15M $ 20.15M Fornecimento Circulante 32.89K 32.89K 32.89K Fornecimento total 32,885.15678444 32,885.15678444 32,885.15678444 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Invesco QQQ é $ 20.15M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.94K. A oferta em circulação de QQQON é 32.89K, com um fornecimento total de 32885.15678444. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.15M.