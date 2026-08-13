Análise técnica de Capybobo (PYBOBO) hoje A página de Análise de Capybobo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PYBOBO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Capybobo abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Capybobo (PYBOBO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0008036 -- +6.36% +21.48% -6.19%

Fluxo de capital de Capybobo Entrada líquida Preço de PYBOBOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Capybobo (PYBOBO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Capybobo. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PYBOBO / USDT $0.0008036 $0.0008036 $0.0008036 -0.76% 70.09M (USDT) Negociar