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Análise técnica de Capybobo (PYBOBO) hoje

Análise técnica de Capybobo (PYBOBO) hoje

A página de Análise de Capybobo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PYBOBO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Capybobo abaixo.

Variação de preço de Capybobo (PYBOBO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0008036--+6.36%+21.48%-6.19%
Saiba mais sobre o preço de Capybobo

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Entrada líquidaPreço de PYBOBOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Preço
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$0.0008036
$0.0008036$0.0008036
-0.76%
70.09M (USDT)

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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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