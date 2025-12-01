Preço de I love puppies hoje

O preço ao vivo de I love puppies (PUPPIES1) hoje é $ 0.0000000000000629, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUPPIES1 para USD é de $ 0.0000000000000629 por PUPPIES1.

I love puppies ocupa atualmente a posição #3992 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PUPPIES1. Nas últimas 24 horas, PUPPIES1 foi negociado entre $ 0.0000000000000629 (mínimo) e $ 0.0000000000000695 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000000000617401362, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000000000316317.

No desempenho de curto prazo, PUPPIES1 movimentou-se 0.00% na última hora e +23.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 43.49.

Informações de mercado de I love puppies (PUPPIES1)

Classificação No.3992 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 43.49$ 43.49 $ 43.49 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Fornecimento total 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

