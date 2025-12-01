Preço de I love puppies hoje

O preço ao vivo de I love puppies (PUPPIES) hoje é $ 0.0000002887, com uma variação de 2.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUPPIES para USD é de $ 0.0000002887 por PUPPIES.

I love puppies ocupa atualmente a posição #3683 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PUPPIES. Nas últimas 24 horas, PUPPIES foi negociado entre $ 0.0000002747 (mínimo) e $ 0.0000003071 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000001189097557191, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000001766024703.

No desempenho de curto prazo, PUPPIES movimentou-se -2.04% na última hora e +12.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.74K.

Informações de mercado de I love puppies (PUPPIES)

Classificação No.3683 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 56.74K$ 56.74K $ 56.74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.15M$ 12.15M $ 12.15M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Fornecimento total 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de I love puppies é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.74K. A oferta em circulação de PUPPIES é 0.00, com um fornecimento total de 42069000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.15M.