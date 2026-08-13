Análise técnica de Pundi X (PUNDIX) hoje A página de Análise de Pundi X fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PUNDIX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pundi X abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pundi X (PUNDIX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07371 -- -2.41% -8.29% -51.92%

Indicadores técnicos de Pundi X

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pundi X em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 8 Compra 11 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 0 Compra 9 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 8 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0743 0.07427 R2 0.07427 0.07423 R1 0.0742 0.07421 PP 0.07417 0.07417 S1 0.0741 0.07413 S2 0.07407 0.07411 S3 0.074 0.07407

Sinais de mercado Pundi X Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $1.71 M $1.71 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pundi X Entrada líquida Preço de PUNDIXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 $0.00 M 0.08 2026-08-10 -$0.01 M 0.08 2026-08-09 -$0.02 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pundi X (PUNDIX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pundi X. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PUNDIX / USDT $0.07371 $0.07371 $0.07371 -3.20% 739.97K (USDT) Negociar