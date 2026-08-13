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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pundi X, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pundi X, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Pundi X (PUNDIX) hoje

Análise técnica de Pundi X (PUNDIX) hoje

A página de Análise de Pundi X fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PUNDIX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pundi X abaixo.

Variação de preço de Pundi X (PUNDIX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07371---2.41%-8.29%-51.92%
Saiba mais sobre o preço de Pundi X

Indicadores técnicos de Pundi X

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pundi X em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 8
Compra 11
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 0Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 8Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0743
0.07427
R2
0.07427
0.07423
R1
0.0742
0.07421
PP
0.07417
0.07417
S1
0.0741
0.07413
S2
0.07407
0.07411
S3
0.074
0.07407

Sinais de mercado Pundi X

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$1.71 M
$1.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pundi X

Entrada líquidaPreço de PUNDIXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11$0.00 M0.08
2026-08-10-$0.01 M0.08
2026-08-09-$0.02 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PUNDIX/USDT
$0.07371
$0.07371$0.07371
-3.20%
739.97K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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