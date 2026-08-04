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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre PumpBTC, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre PumpBTC, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de pumpBTC (PUMPBTC) hoje

Análise técnica de pumpBTC (PUMPBTC) hoje

A página de Análise de pumpBTC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PUMPBTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de pumpBTC abaixo.

Variação de preço de pumpBTC (PUMPBTC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010379--+2.97%+14.82%-29.40%
Saiba mais sobre o preço de pumpBTC

Indicadores técnicos de PumpBTC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do PumpBTC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 13
Neutro 9
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 4Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01045
0.01044
R2
0.01044
0.01043
R1
0.01043
0.01043
PP
0.01042
0.01042
S1
0.01041
0.01041
S2
0.0104
0.01041
S3
0.01039
0.0104

Sinais de mercado PumpBTC

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$3.67 M
$3.67 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de PumpBTC

Entrada líquidaPreço de PUMPBTCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-04$0.00 M0.01
2026-08-03$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie pumpBTC (PUMPBTC) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PUMPBTC/USDT
$0.010379
$0.010379$0.010379
+0.36%
5.39M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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