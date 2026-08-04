Análise técnica de pumpBTC (PUMPBTC) hoje A página de Análise de pumpBTC fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PUMPBTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de pumpBTC abaixo. Cadastrar

Variação de preço de pumpBTC (PUMPBTC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010379 -- +2.97% +14.82% -29.40%

Indicadores técnicos de PumpBTC

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do PumpBTC em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 13 Neutro 9 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 4 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01045 0.01044 R2 0.01044 0.01043 R1 0.01043 0.01043 PP 0.01042 0.01042 S1 0.01041 0.01041 S2 0.0104 0.01041 S3 0.01039 0.0104

Sinais de mercado PumpBTC Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $3.67 M $3.67 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.03 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de PumpBTC Entrada líquida Preço de PUMPBTCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-04 $0.00 M 0.01 2026-08-03 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie pumpBTC (PUMPBTC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o pumpBTC. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PUMPBTC / USDT $0.010379 $0.010379 $0.010379 +0.36% 5.39M (USDT) Negociar