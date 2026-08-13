Análise técnica de pump.fun (PUMP) hoje A página de Análise de pump.fun fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PUMP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de pump.fun abaixo. Cadastrar

Variação de preço de pump.fun (PUMP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002736 -- +13.52% +84.86% +44.99%

Fluxo de capital de Pump.fun Entrada líquida Preço de PUMPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.32 M 0.00 2026-08-12 -$0.86 M 0.00 2026-08-11 -$1.17 M 0.00 2026-08-10 $0.57 M 0.00 2026-08-09 $1.88 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie pump.fun (PUMP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o pump.fun. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PUMP / USDT $0.002735 $0.002735 $0.002735 -1.19% 93.13M (USDT) Negociar PUMP / USDC $0.002735 $0.002735 $0.002735 -1.01% 23.87M (USDT) Negociar