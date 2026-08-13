Análise técnica de Puffer (PUFFER) hoje A página de Análise de Puffer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PUFFER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Puffer abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Puffer (PUFFER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0122 -- -2.40% -8.96% -57.94%

Indicadores técnicos de Puffer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Puffer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 6 Compra 6 Médias móveis : Venda forte Venda 11 Neutro 3 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 3 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01218 0.01218 R2 0.01218 0.01217 R1 0.01217 0.01217 PP 0.01217 0.01217 S1 0.01216 0.01216 S2 0.01216 0.01216 S3 0.01215 0.01216

Sinais de mercado Puffer Volume líquido atual de ordens em aberto -0.32M $4.48 M $4.81 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Puffer Entrada líquida Preço de PUFFERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Puffer (PUFFER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Puffer. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PUFFER / USDT $0.0122 $0.0122 $0.0122 -2.40% 4.46M (USDT) Negociar