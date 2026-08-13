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Análise técnica de Puffer (PUFFER) hoje

Análise técnica de Puffer (PUFFER) hoje

A página de Análise de Puffer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PUFFER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Puffer abaixo.

Variação de preço de Puffer (PUFFER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0122---2.40%-8.96%-57.94%
Saiba mais sobre o preço de Puffer

Indicadores técnicos de Puffer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Puffer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 6
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 11Neutro 3Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01218
0.01218
R2
0.01218
0.01217
R1
0.01217
0.01217
PP
0.01217
0.01217
S1
0.01216
0.01216
S2
0.01216
0.01216
S3
0.01215
0.01216

Sinais de mercado Puffer

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.32M
$4.48 M
$4.81 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Puffer

Entrada líquidaPreço de PUFFERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PUFFER/USDT
$0.0122
$0.0122$0.0122
-2.40%
4.46M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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