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Análise técnica de Portal To Bitcoin (PTB) hoje

Análise técnica de Portal To Bitcoin (PTB) hoje

A página de Análise de Portal To Bitcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PTB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Portal To Bitcoin abaixo.

Variação de preço de Portal To Bitcoin (PTB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0008685---3.92%+79.51%-7.74%
Saiba mais sobre o preço de Portal To Bitcoin

Indicadores técnicos de Portal To Bitcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Portal To Bitcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 5
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0008706
0.0008704
R2
0.0008704
0.0008703
R1
0.0008703
0.0008702
PP
0.0008701
0.0008701
S1
0.00087
0.00087
S2
0.0008698
0.0008699
S3
0.0008697
0.0008698

Sinais de mercado Portal To Bitcoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.31M
$3.98 M
$4.28 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.24 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.23 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Portal To Bitcoin

Entrada líquidaPreço de PTBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.03 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PTB/USDT
$0.0008685
$0.0008685$0.0008685
-0.03%
72.68M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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