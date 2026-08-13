Análise técnica de Portal To Bitcoin (PTB) hoje A página de Análise de Portal To Bitcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PTB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Portal To Bitcoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Portal To Bitcoin (PTB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0008685 -- -3.92% +79.51% -7.74%

Indicadores técnicos de Portal To Bitcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Portal To Bitcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 5 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 5 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0008706 0.0008704 R2 0.0008704 0.0008703 R1 0.0008703 0.0008702 PP 0.0008701 0.0008701 S1 0.00087 0.00087 S2 0.0008698 0.0008699 S3 0.0008697 0.0008698

Sinais de mercado Portal To Bitcoin Volume líquido atual de ordens em aberto -0.31M $3.98 M $4.28 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.24 M Vendas ativas de 7 dias $0.23 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Portal To Bitcoin Entrada líquida Preço de PTBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.03 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Portal To Bitcoin (PTB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Portal To Bitcoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PTB / USDT $0.0008685 $0.0008685 $0.0008685 -0.03% 72.68M (USDT) Negociar