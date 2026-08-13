Análise técnica de Portal To Bitcoin (PTB) hoje
Variação de preço de Portal To Bitcoin (PTB)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.0008685
|--
|-3.92%
|+79.51%
|-7.74%
Indicadores técnicos de Portal To Bitcoin
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Portal To Bitcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 0
|Compra 10
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 5
|Neutro 5
|Compra 2
Sinais de mercado Portal To Bitcoin
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Portal To Bitcoin
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-11
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-10
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.00
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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