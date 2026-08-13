Análise técnica de Succinct (PROVE) hoje A página de Análise de Succinct fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PROVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Succinct abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Succinct (PROVE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1463 -- -7.82% -27.76% -44.10%

Indicadores técnicos de Succinct

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Succinct em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 9 Compra 7 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 4 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 5 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1464 0.1463 R2 0.1463 0.1463 R1 0.1463 0.1463 PP 0.1462 0.1462 S1 0.1462 0.1462 S2 0.1461 0.1462 S3 0.1461 0.1461

Sinais de mercado Succinct Volume líquido atual de ordens em aberto -0.82M $4.30 M $5.12 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.10 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Succinct Entrada líquida Preço de PROVEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.15 2026-08-12 -$0.01 M 0.15 2026-08-11 -$0.04 M 0.15 2026-08-10 -$0.06 M 0.16 2026-08-09 $0.19 M 0.16 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Succinct (PROVE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Succinct. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PROVE / USDT $0.1463 $0.1463 $0.1463 -1.68% 311.90K (USDT) Negociar PROVE / USDC $0.1462 $0.1462 $0.1462 -1.68% 365.90K (USDT) Negociar