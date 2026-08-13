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Análise técnica de Succinct (PROVE) hoje

Análise técnica de Succinct (PROVE) hoje

A página de Análise de Succinct fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PROVE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Succinct abaixo.

Variação de preço de Succinct (PROVE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1463---7.82%-27.76%-44.10%
Saiba mais sobre o preço de Succinct

Indicadores técnicos de Succinct

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Succinct em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 9
Compra 7
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 4Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 5Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1464
0.1463
R2
0.1463
0.1463
R1
0.1463
0.1463
PP
0.1462
0.1462
S1
0.1462
0.1462
S2
0.1461
0.1462
S3
0.1461
0.1461

Sinais de mercado Succinct

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.82M
$4.30 M
$5.12 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Succinct

Entrada líquidaPreço de PROVEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.15
2026-08-12-$0.01 M0.15
2026-08-11-$0.04 M0.15
2026-08-10-$0.06 M0.16
2026-08-09$0.19 M0.16

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PROVE/USDT
$0.1463
$0.1463$0.1463
-1.68%
311.90K (USDT)
PROVE/USDC
$0.1462
$0.1462$0.1462
-1.68%
365.90K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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