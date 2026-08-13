Análise técnica de Prompt (PROMPT) hoje A página de Análise de Prompt fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PROMPT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Prompt abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Prompt (PROMPT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02184 -- +9.80% +11.20% -38.55%

Indicadores técnicos de Prompt

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Prompt em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 4 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02188 0.02187 R2 0.02187 0.02187 R1 0.02187 0.02187 PP 0.02186 0.02186 S1 0.02186 0.02186 S2 0.02185 0.02186 S3 0.02185 0.02185

Sinais de mercado Prompt Volume líquido atual de ordens em aberto -0.57M $7.06 M $7.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.09 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Prompt Entrada líquida Preço de PROMPTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.02 2026-08-09 $0.03 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Prompt (PROMPT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Prompt. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PROMPT / USDT $0.02184 $0.02184 $0.02184 +0.22% 4.57M (USDT) Negociar