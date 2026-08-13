Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Prompt, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Prompt, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre PROMPT

Informações sobre preços de PROMPT

O que é PROMPT

Whitepaper de PROMPT

Site oficial do PROMPT

Tokenomics de PROMPT

Previsão de preço de PROMPT

Histórico de preço de PROMPT

Guia de compra de PROMPT

Conversor de PROMPT para moeda Fiat

Spot PROMPT

Futuros USDT-M de PROMPT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Prompt (PROMPT) hoje

Análise técnica de Prompt (PROMPT) hoje

A página de Análise de Prompt fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PROMPT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Prompt abaixo.

Variação de preço de Prompt (PROMPT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02184--+9.80%+11.20%-38.55%
Saiba mais sobre o preço de Prompt

Indicadores técnicos de Prompt

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Prompt em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 4
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02188
0.02187
R2
0.02187
0.02187
R1
0.02187
0.02187
PP
0.02186
0.02186
S1
0.02186
0.02186
S2
0.02185
0.02186
S3
0.02185
0.02185

Sinais de mercado Prompt

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.57M
$7.06 M
$7.63 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Prompt

Entrada líquidaPreço de PROMPTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10$0.01 M0.02
2026-08-09$0.03 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Prompt

Negocie Prompt (PROMPT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Prompt.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PROMPT/USDT
$0.02184
$0.02184$0.02184
+0.22%
4.57M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de PROMPT para USD

Montante

PROMPT
PROMPT
USD
USD

1 PROMPT = 0.02184 USD