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Análise técnica de Prom (PROM) hoje

Análise técnica de Prom (PROM) hoje

A página de Análise de Prom fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PROM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Prom abaixo.

Variação de preço de Prom (PROM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.7286--+41.58%+119.94%+60.48%
Saiba mais sobre o preço de Prom

Indicadores técnicos de Prom

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Prom em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 5
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 5Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.7056
2.7053
R2
2.7053
2.7049
R1
2.7046
2.7047
PP
2.7043
2.7043
S1
2.7036
2.7039
S2
2.7033
2.7037
S3
2.7026
2.7033

Sinais de mercado Prom

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.51M
$5.98 M
$6.50 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$13.91 M
Vendas ativas de 3 dias
$13.93 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.05M
Compras ativas de 7 dias
$14.28 M
Vendas ativas de 7 dias
$14.32 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Prom

Entrada líquidaPreço de PROMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$2.24 M2.70
2026-08-12$0.78 M3.24
2026-08-11-$1.05 M1.97
2026-08-10-$0.07 M2.00
2026-08-09$0.09 M2.19

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PROM/USDT
$2.7286
$2.7286$2.7286
-14.84%
74.62K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PROM
PROM
USD
USD

1 PROM = 2.7286 USD