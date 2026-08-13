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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Perle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Perle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Perle (PRL) hoje

Análise técnica de Perle (PRL) hoje

A página de Análise de Perle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PRL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Perle abaixo.

Variação de preço de Perle (PRL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3219--+19.00%+94.73%+28.19%
Saiba mais sobre o preço de Perle

Indicadores técnicos de Perle

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Perle em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 1
Compra 7
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3232
0.3231
R2
0.3231
0.323
R1
0.323
0.323
PP
0.3229
0.3229
S1
0.3228
0.3228
S2
0.3227
0.3228
S3
0.3226
0.3227

Sinais de mercado Perle

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.06M
$6.33 M
$7.40 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.39 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Perle

Entrada líquidaPreço de PRLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.33
2026-08-12-$0.01 M0.33
2026-08-11-$0.01 M0.31
2026-08-10-$0.03 M0.30
2026-08-09$0.01 M0.29

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PRL/USDC
$0.3216
$0.3216$0.3216
-1.41%
171.73K (USDT)
PRL/USDT
$0.3219
$0.3219$0.3219
-1.49%
254.42K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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