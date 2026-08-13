Análise técnica de Perle (PRL) hoje A página de Análise de Perle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PRL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Perle abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Perle (PRL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3219 -- +19.00% +94.73% +28.19%

Indicadores técnicos de Perle

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Perle em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3232 0.3231 R2 0.3231 0.323 R1 0.323 0.323 PP 0.3229 0.3229 S1 0.3228 0.3228 S2 0.3227 0.3228 S3 0.3226 0.3227

Sinais de mercado Perle Volume líquido atual de ordens em aberto -1.06M $6.33 M $7.40 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.21 M Vendas ativas de 3 dias $0.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.04M Compras ativas de 7 dias $0.36 M Vendas ativas de 7 dias $0.39 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Perle Entrada líquida Preço de PRLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.33 2026-08-12 -$0.01 M 0.33 2026-08-11 -$0.01 M 0.31 2026-08-10 -$0.03 M 0.30 2026-08-09 $0.01 M 0.29 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Perle (PRL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Perle. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PRL / USDC $0.3216 $0.3216 $0.3216 -1.41% 171.73K (USDT) Negociar PRL / USDT $0.3219 $0.3219 $0.3219 -1.49% 254.42K (USDT) Negociar