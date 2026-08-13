Análise técnica de Parcl (PRCL) hoje A página de Análise de Parcl fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PRCL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Parcl abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Parcl (PRCL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00514 -- -14.76% -19.69% -62.60%

Fluxo de capital de Parcl Entrada líquida Preço de PRCLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Parcl (PRCL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Parcl. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PRCL / USDT $0.00514 $0.00514 $0.00514 +1.18% 557.81K (USDT) Negociar