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Análise técnica de Parcl (PRCL) hoje
Variação de preço de Parcl (PRCL)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.00514
|--
|-14.76%
|-19.69%
|-62.60%
Fluxo de capital de Parcl
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-11
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-10
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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