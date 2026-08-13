Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Parcl, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Parcl, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre PRCL

Informações sobre preços de PRCL

O que é PRCL

Whitepaper de PRCL

Site oficial do PRCL

Tokenomics de PRCL

Previsão de preço de PRCL

Histórico de preço de PRCL

Guia de compra de PRCL

Conversor de PRCL para moeda Fiat

Spot PRCL

Futuros USDT-M de PRCL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Parcl (PRCL) hoje

Análise técnica de Parcl (PRCL) hoje

A página de Análise de Parcl fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PRCL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Parcl abaixo.

Variação de preço de Parcl (PRCL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00514---14.76%-19.69%-62.60%
Saiba mais sobre o preço de Parcl

Fluxo de capital de Parcl

Entrada líquidaPreço de PRCLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10$0.01 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Parcl

Negocie Parcl (PRCL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Parcl.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PRCL/USDT
$0.00514
$0.00514$0.00514
+1.18%
557.81K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de PRCL para USD

Montante

PRCL
PRCL
USD
USD

1 PRCL = 0.00514 USD