Análise técnica de Power Protocol (POWER) hoje A página de Análise de Power Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POWER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Power Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Power Protocol (POWER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09691 -- +11.93% +24.51% +15.87%

Indicadores técnicos de Power Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Power Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 2 Compra 19 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.09683 0.09679 R2 0.09679 0.09676 R1 0.09677 0.09675 PP 0.09673 0.09673 S1 0.0967 0.0967 S2 0.09666 0.09669 S3 0.09664 0.09666

Sinais de mercado Power Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.40M $3.29 M $3.69 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.06M Compras ativas de 3 dias $0.25 M Vendas ativas de 3 dias $0.31 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.06M Compras ativas de 7 dias $1.56 M Vendas ativas de 7 dias $1.50 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Power Protocol Entrada líquida Preço de POWERUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Power Protocol (POWER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Power Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h POWER / USDT $0.09683 $0.09683 $0.09683 -0.91% 3.67M (USDT) Negociar