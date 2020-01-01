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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Power Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Power Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Power Protocol (POWER) hoje

Análise técnica de Power Protocol (POWER) hoje

A página de Análise de Power Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POWER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Power Protocol abaixo.

Variação de preço de Power Protocol (POWER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09691--+11.93%+24.51%+15.87%
Saiba mais sobre o preço de Power Protocol

Indicadores técnicos de Power Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Power Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 2
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.09683
0.09679
R2
0.09679
0.09676
R1
0.09677
0.09675
PP
0.09673
0.09673
S1
0.0967
0.0967
S2
0.09666
0.09669
S3
0.09664
0.09666

Sinais de mercado Power Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.40M
$3.29 M
$3.69 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.06M
Compras ativas de 3 dias
$0.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.31 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.06M
Compras ativas de 7 dias
$1.56 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.50 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Power Protocol

Entrada líquidaPreço de POWERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Power Protocol (POWER) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Power Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
POWER/USDT
$0.09683
$0.09683$0.09683
-0.91%
3.67M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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