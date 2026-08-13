Análise técnica de FC Porto Fan Token (PORTO) hoje A página de Análise de FC Porto Fan Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PORTO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FC Porto Fan Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FC Porto Fan Token (PORTO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4308 -- -6.72% +10.83% -47.76%

Fluxo de capital de FC Porto Fan Token Entrada líquida Preço de PORTOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.43 2026-08-12 $0.00 M 0.44 2026-08-11 -$0.03 M 0.44 2026-08-10 -$0.01 M 0.46 2026-08-09 $0.00 M 0.47 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FC Porto Fan Token (PORTO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FC Porto Fan Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PORTO / USDT $0.4308 $0.4308 $0.4308 -1.53% 130.04K (USDT) Negociar