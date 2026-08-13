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Análise técnica de POPCAT (POPCAT) hoje

Análise técnica de POPCAT (POPCAT) hoje

A página de Análise de POPCAT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POPCAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de POPCAT abaixo.

Variação de preço de POPCAT (POPCAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04149---6.43%-5.24%-34.92%
Saiba mais sobre o preço de POPCAT

Indicadores técnicos de POPCAT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do POPCAT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 3
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04142
0.04142
R2
0.04142
0.04141
R1
0.04141
0.04141
PP
0.04141
0.04141
S1
0.0414
0.0414
S2
0.0414
0.0414
S3
0.04139
0.0414

Sinais de mercado POPCAT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.05M
$12.50 M
$12.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.34 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.33 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.96 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.92 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de POPCAT

Entrada líquidaPreço de POPCATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11$0.05 M0.04
2026-08-10-$0.17 M0.04
2026-08-09-$0.14 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie POPCAT (POPCAT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o POPCAT.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
POPCAT/USDT
$0.04144
$0.04144$0.04144
-0.89%
1.43M (USDT)
POPCAT/USDC
$0.04141
$0.04141$0.04141
-0.83%
1.29M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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POPCAT
POPCAT
USD
USD

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