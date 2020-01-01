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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pons, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pons, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Pons (PONS) hoje

Análise técnica de Pons (PONS) hoje

A página de Análise de Pons fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PONS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pons abaixo.

Variação de preço de Pons (PONS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.047249--+164.78%+1,474.96%+1,474.96%
Saiba mais sobre o preço de Pons

Indicadores técnicos de Pons

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pons em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.047537
0.047536
R2
0.047536
0.047536
R1
0.047536
0.047536
PP
0.047535
0.047535
S1
0.047535
0.047535
S2
0.047534
0.047535
S3
0.047534
0.047534

Sinais de mercado Pons

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.15 M
$0.15 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.16 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$1.03 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pons

Entrada líquidaPreço de PONSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Pons (PONS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pons.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PONS/USD1
$0.04646
$0.04646$0.04646
+1.33%
1.21M (USDT)
PONS/USDT
$0.047249
$0.047249$0.047249
+2.38%
3.92M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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