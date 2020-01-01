Análise técnica de Pons (PONS) hoje A página de Análise de Pons fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PONS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pons abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pons (PONS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.047249 -- +164.78% +1,474.96% +1,474.96%

Indicadores técnicos de Pons

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pons em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 2 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.047537 0.047536 R2 0.047536 0.047536 R1 0.047536 0.047536 PP 0.047535 0.047535 S1 0.047535 0.047535 S2 0.047534 0.047535 S3 0.047534 0.047534

Sinais de mercado Pons Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.15 M $0.15 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.16 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $1.03 M Vendas ativas de 7 dias $1.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pons Entrada líquida Preço de PONSUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pons (PONS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pons. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PONS / USD1 $0.04646 $0.04646 $0.04646 +1.33% 1.21M (USDT) Negociar PONS / USDT $0.047249 $0.047249 $0.047249 +2.38% 3.92M (USDT) Negociar