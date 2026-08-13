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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre POLYX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre POLYX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de POLYX (POLYX) hoje

Análise técnica de POLYX (POLYX) hoje

A página de Análise de POLYX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de POLYX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de POLYX abaixo.

Variação de preço de POLYX (POLYX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0295---8.39%-16.20%-46.07%
Saiba mais sobre o preço de POLYX

Indicadores técnicos de POLYX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do POLYX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 2
Compra 6
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02946
0.02945
R2
0.02945
0.02943
R1
0.02943
0.02943
PP
0.02942
0.02942
S1
0.0294
0.0294
S2
0.02939
0.0294
S3
0.02937
0.02939

Sinais de mercado POLYX

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.03M
$5.04 M
$5.02 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de POLYX

Entrada líquidaPreço de POLYXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.03 M0.03
2026-08-10-$0.01 M0.03
2026-08-09-$0.01 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
POLYX/USDT
$0.0295
$0.0295$0.0295
-4.53%
14.26K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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