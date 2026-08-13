Análise técnica de Peanut the Squirrel (PNUT) hoje
Variação de preço de Peanut the Squirrel (PNUT)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.03988
|--
|+1.57%
|-6.32%
|-38.30%
Indicadores técnicos de Peanut the Squirrel
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Peanut the Squirrel em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Neutro
|Venda 5
|Neutro 4
|Compra 5
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 3
|Neutro 2
|Compra 7
Sinais de mercado Peanut the Squirrel
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Peanut the Squirrel
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.07 M
|0.04
|2026-08-12
|$0.12 M
|0.04
|2026-08-11
|-$0.18 M
|0.04
|2026-08-10
|$0.23 M
|0.04
|2026-08-09
|-$0.09 M
|0.04
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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