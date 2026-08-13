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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Peanut the Squirrel, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Peanut the Squirrel, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Peanut the Squirrel (PNUT) hoje

Análise técnica de Peanut the Squirrel (PNUT) hoje

A página de Análise de Peanut the Squirrel fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PNUT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Peanut the Squirrel abaixo.

Variação de preço de Peanut the Squirrel (PNUT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03988--+1.57%-6.32%-38.30%
Saiba mais sobre o preço de Peanut the Squirrel

Indicadores técnicos de Peanut the Squirrel

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Peanut the Squirrel em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 6
Compra 12
Médias móveis:NeutroVenda 5Neutro 4Compra 5
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03976
0.03975
R2
0.03975
0.03974
R1
0.03974
0.03974
PP
0.03973
0.03973
S1
0.03972
0.03972
S2
0.03971
0.03972
S3
0.0397
0.03971

Sinais de mercado Peanut the Squirrel

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$6.78 M
$7.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.05M
Compras ativas de 3 dias
$0.29 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.34 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$1.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Peanut the Squirrel

Entrada líquidaPreço de PNUTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.07 M0.04
2026-08-12$0.12 M0.04
2026-08-11-$0.18 M0.04
2026-08-10$0.23 M0.04
2026-08-09-$0.09 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Peanut the Squirrel (PNUT) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PNUT/USDT
$0.03985
$0.03985$0.03985
-1.04%
2.17M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PNUT
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