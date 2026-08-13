Análise técnica de Peanut the Squirrel (PNUT) hoje A página de Análise de Peanut the Squirrel fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PNUT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Peanut the Squirrel abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Peanut the Squirrel (PNUT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03988 -- +1.57% -6.32% -38.30%

Indicadores técnicos de Peanut the Squirrel

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Peanut the Squirrel em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 6 Compra 12 Médias móveis : Neutro Venda 5 Neutro 4 Compra 5 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03976 0.03975 R2 0.03975 0.03974 R1 0.03974 0.03974 PP 0.03973 0.03973 S1 0.03972 0.03972 S2 0.03971 0.03972 S3 0.0397 0.03971

Sinais de mercado Peanut the Squirrel Volume líquido atual de ordens em aberto -0.22M $6.78 M $7.00 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.05M Compras ativas de 3 dias $0.29 M Vendas ativas de 3 dias $0.34 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $1.08 M Vendas ativas de 7 dias $1.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Peanut the Squirrel Entrada líquida Preço de PNUTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.07 M 0.04 2026-08-12 $0.12 M 0.04 2026-08-11 -$0.18 M 0.04 2026-08-10 $0.23 M 0.04 2026-08-09 -$0.09 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Peanut the Squirrel (PNUT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Peanut the Squirrel. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PNUT / USDT $0.03985 $0.03985 $0.03985 -1.04% 2.17M (USDT) Negociar