Preço de PlayMindProtocol hoje

O preço ao vivo de PlayMindProtocol (PMIND) hoje é $ 0.00000000000005165, com uma variação de 3.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PMIND para USD é de $ 0.00000000000005165 por PMIND.

PlayMindProtocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PMIND. Nas últimas 24 horas, PMIND foi negociado entre $ 0.00000000000005 (mínimo) e $ 0.0000000000000517 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PMIND movimentou-se +0.13% na última hora e -99.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 50.57K.

Informações de mercado de PlayMindProtocol (PMIND)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.52$ 0.52 $ 0.52 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

