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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Plume Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Plume Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Plume Network (PLUME) hoje

Análise técnica de Plume Network (PLUME) hoje

A página de Análise de Plume Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PLUME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Plume Network abaixo.

Variação de preço de Plume Network (PLUME)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.011454--+4.50%+16.47%-12.88%
Saiba mais sobre o preço de Plume Network

Indicadores técnicos de Plume Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Plume Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 11
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 5Neutro 4Compra 5
Indicadores técnicos:NeutroVenda 0Neutro 7Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01144
0.01143
R2
0.01143
0.01143
R1
0.01143
0.01143
PP
0.01142
0.01142
S1
0.01142
0.01142
S2
0.01141
0.01142
S3
0.01141
0.01141

Sinais de mercado Plume Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.27M
$1.83 M
$1.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.28 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.30 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$1.21 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Plume Network

Entrada líquidaPreço de PLUMEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.14 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10$0.05 M0.01
2026-08-09$0.05 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Plume Network (PLUME) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Plume Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PLUME/USDT
$0.011447
$0.011447$0.011447
-3.71%
14.37M (USDT)
PLUME/USDC
$0.011441
$0.011441$0.011441
-3.73%
4.45M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PLUME
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