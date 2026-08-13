Análise técnica de Plume Network (PLUME) hoje A página de Análise de Plume Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PLUME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Plume Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Plume Network (PLUME) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.011454 -- +4.50% +16.47% -12.88%

Indicadores técnicos de Plume Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Plume Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 11 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 5 Neutro 4 Compra 5 Indicadores técnicos : Neutro Venda 0 Neutro 7 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01144 0.01143 R2 0.01143 0.01143 R1 0.01143 0.01143 PP 0.01142 0.01142 S1 0.01142 0.01142 S2 0.01141 0.01142 S3 0.01141 0.01141

Sinais de mercado Plume Network Volume líquido atual de ordens em aberto 0.27M $1.83 M $1.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.28 M Vendas ativas de 3 dias $0.30 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $1.21 M Vendas ativas de 7 dias $1.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Plume Network Entrada líquida Preço de PLUMEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.14 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 $0.05 M 0.01 2026-08-09 $0.05 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Plume Network (PLUME) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Plume Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PLUME / USDT $0.011447 $0.011447 $0.011447 -3.71% 14.37M (USDT) Negociar PLUME / USDC $0.011441 $0.011441 $0.011441 -3.73% 4.45M (USDT) Negociar