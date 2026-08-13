Mais sobre PLUME
Informações sobre preços de PLUME
O que é PLUME
Whitepaper de PLUME
Site oficial do PLUME
Tokenomics de PLUME
Previsão de preço de PLUME
Histórico de preço de PLUME
Guia de compra de PLUME
Conversor de PLUME para moeda Fiat
Spot PLUME
Futuros USDT-M de PLUME
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Plume Network (PLUME) hoje
Variação de preço de Plume Network (PLUME)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.011454
|--
|+4.50%
|+16.47%
|-12.88%
Indicadores técnicos de Plume Network
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Plume Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Neutro
|Venda 5
|Neutro 4
|Compra 5
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 0
|Neutro 7
|Compra 5
Sinais de mercado Plume Network
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Plume Network
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-12
|$0.14 M
|0.01
|2026-08-11
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-10
|$0.05 M
|0.01
|2026-08-09
|$0.05 M
|0.01
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Plume Network
Negocie Plume Network (PLUME) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Plume Network.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.