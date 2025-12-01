Preço de Palantir hoje

O preço ao vivo de Palantir (PLTRON) hoje é $ 168.41, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLTRON para USD é de $ 168.41 por PLTRON.

Palantir ocupa atualmente a posição #2337 em capitalização de mercado, totalizando $ 594.56K, com um fornecimento em circulação de 3.53K PLTRON. Nas últimas 24 horas, PLTRON foi negociado entre $ 168.23 (mínimo) e $ 168.93 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 215.93806231164194, enquanto a mínima histórica foi de $ 147.70518558370705.

No desempenho de curto prazo, PLTRON movimentou-se -0.11% na última hora e +7.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 68.02K.

Informações de mercado de Palantir (PLTRON)

Classificação No.2337 Capitalização de mercado $ 594.56K$ 594.56K $ 594.56K Volume (24h) $ 68.02K$ 68.02K $ 68.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 594.56K$ 594.56K $ 594.56K Fornecimento Circulante 3.53K 3.53K 3.53K Fornecimento total 3,530.43752041 3,530.43752041 3,530.43752041 Blockchain pública ETH

