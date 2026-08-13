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Análise técnica de PlaysOut (PLAY) hoje

Análise técnica de PlaysOut (PLAY) hoje

A página de Análise de PlaysOut fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PLAY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PlaysOut abaixo.

Variação de preço de PlaysOut (PLAY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03558--+4.73%+5.39%-66.48%
Saiba mais sobre o preço de PlaysOut

Indicadores técnicos de PlaysOut

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do PlaysOut em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 1
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03575
0.03574
R2
0.03574
0.03574
R1
0.03574
0.03574
PP
0.03573
0.03573
S1
0.03573
0.03573
S2
0.03572
0.03573
S3
0.03572
0.03572

Sinais de mercado PlaysOut

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.33M
$1.54 M
$1.87 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.20 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de PlaysOut

Entrada líquidaPreço de PLAYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04
2026-08-10$0.01 M0.04
2026-08-09$0.01 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PLAY/USDT
$0.03558
$0.03558$0.03558
-0.27%
1.95M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0.03558 USD