Análise técnica de PlaysOut (PLAY) hoje A página de Análise de PlaysOut fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PLAY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PlaysOut abaixo. Cadastrar

Variação de preço de PlaysOut (PLAY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03558 -- +4.73% +5.39% -66.48%

Indicadores técnicos de PlaysOut

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do PlaysOut em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 1 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03575 0.03574 R2 0.03574 0.03574 R1 0.03574 0.03574 PP 0.03573 0.03573 S1 0.03573 0.03573 S2 0.03572 0.03573 S3 0.03572 0.03572

Sinais de mercado PlaysOut Volume líquido atual de ordens em aberto -0.33M $1.54 M $1.87 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.20 M Vendas ativas de 7 dias $0.20 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de PlaysOut Entrada líquida Preço de PLAYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 2026-08-10 $0.01 M 0.04 2026-08-09 $0.01 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie PlaysOut (PLAY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o PlaysOut. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PLAY / USDT $0.03558 $0.03558 $0.03558 -0.27% 1.95M (USDT) Negociar