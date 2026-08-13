Análise técnica de PIVX (PIVX) hoje A página de Análise de PIVX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIVX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PIVX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de PIVX (PIVX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02262 -- -21.52% -36.98% -69.60%

Fluxo de capital de PIVX Entrada líquida Preço de PIVXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.03 M 0.02 2026-08-10 -$0.07 M 0.02 2026-08-09 -$0.06 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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