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Análise técnica de PIVX (PIVX) hoje
Variação de preço de PIVX (PIVX)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.02262
|--
|-21.52%
|-36.98%
|-69.60%
Fluxo de capital de PIVX
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.02
|2026-08-12
|-$0.03 M
|0.02
|2026-08-11
|-$0.03 M
|0.02
|2026-08-10
|-$0.07 M
|0.02
|2026-08-09
|-$0.06 M
|0.02
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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