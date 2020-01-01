Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pippin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pippin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre PIPPIN

Informações sobre preços de PIPPIN

O que é PIPPIN

Site oficial do PIPPIN

Tokenomics de PIPPIN

Previsão de preço de PIPPIN

Histórico de preço de PIPPIN

Guia de compra de PIPPIN

Conversor de PIPPIN para moeda Fiat

Spot PIPPIN

Futuros USDT-M de PIPPIN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Pippin (PIPPIN) hoje

Análise técnica de Pippin (PIPPIN) hoje

A página de Análise de Pippin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIPPIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pippin abaixo.

Variação de preço de Pippin (PIPPIN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.016644---1.51%+4.43%-31.64%
Saiba mais sobre o preço de Pippin

Indicadores técnicos de Pippin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pippin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 2
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0167
0.01669
R2
0.01669
0.01668
R1
0.01668
0.01667
PP
0.01667
0.01667
S1
0.01666
0.01666
S2
0.01665
0.01665
S3
0.01664
0.01665

Sinais de mercado Pippin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-7.68M
$8.42 M
$16.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.09M
Compras ativas de 3 dias
$0.71 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.81 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.08M
Compras ativas de 7 dias
$2.57 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.65 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pippin

Entrada líquidaPreço de PIPPINUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Pippin

Negocie Pippin (PIPPIN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pippin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PIPPIN/USDT
$0.016638
$0.016638$0.016638
-2.01%
6.25M (USDT)
PIPPIN/USDC
$0.01667
$0.01667$0.01667
-1.70%
3.23M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de PIPPIN para USD

Montante

PIPPIN
PIPPIN
USD
USD

1 PIPPIN = 0.016644 USD