Análise técnica de Pippin (PIPPIN) hoje A página de Análise de Pippin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIPPIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pippin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pippin (PIPPIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.016644 -- -1.51% +4.43% -31.64%

Indicadores técnicos de Pippin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pippin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 2 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0167 0.01669 R2 0.01669 0.01668 R1 0.01668 0.01667 PP 0.01667 0.01667 S1 0.01666 0.01666 S2 0.01665 0.01665 S3 0.01664 0.01665

Sinais de mercado Pippin Volume líquido atual de ordens em aberto -7.68M $8.42 M $16.11 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.09M Compras ativas de 3 dias $0.71 M Vendas ativas de 3 dias $0.81 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.08M Compras ativas de 7 dias $2.57 M Vendas ativas de 7 dias $2.65 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pippin Entrada líquida Preço de PIPPINUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pippin (PIPPIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pippin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PIPPIN / USDT $0.016638 $0.016638 $0.016638 -2.01% 6.25M (USDT) Negociar PIPPIN / USDC $0.01667 $0.01667 $0.01667 -1.70% 3.23M (USDT) Negociar