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Análise técnica de pipedog (PIPEDOG) hoje

Análise técnica de pipedog (PIPEDOG) hoje

A página de Análise de pipedog fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PIPEDOG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de pipedog abaixo.

Variação de preço de pipedog (PIPEDOG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003235--+24.04%+115.66%+115.66%
Saiba mais sobre o preço de pipedog

Indicadores técnicos de Pipedog

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pipedog em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 3
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003332
0.003329
R2
0.003329
0.003326
R1
0.003323
0.003324
PP
0.00332
0.00332
S1
0.003314
0.003317
S2
0.003312
0.003315
S3
0.003305
0.003312

Sinais de mercado Pipedog

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$0.03 M
$0.05 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pipedog

Entrada líquidaPreço de PIPEDOGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie pipedog (PIPEDOG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o pipedog.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PIPEDOG/USD1
$0.003258
$0.003258$0.003258
+8.52%
17.62M (USDT)
PIPEDOG/USDT
$0.003248
$0.003248$0.003248
+7.54%
24.37M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PIPEDOG
PIPEDOG
USD
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